Schwäbin beim härtesten Rennen der Welt: Auf dem Pferd durch die Mongolei

1 Judith Jäckle hat eines der härtesten Pferderennen der Welt absolviert und ist als Dritte ins Zeil geritten. Foto: Kathy Gabriel Photography

Die Schwäbin Judith Jäckle hat schon früh eingefahrene Pfade verlassen. Über die Schweiz zog sie es sie nach Australien. Nun hat die Reittrainerin aus Schwieberdingen am härtesten Pferderennen der Welt teilgenommen.











Er ist durchaus ein landestypisches Phänomen. Der Dickkopf. Angehörige des schwäbischen Volksstammes können furchtbar hartnäckig sein, wenn sie was erreichen wollen. Judith Jäckle (39) weiß auch, was sie will. Sie wollte immer reiten, sie wollte immer nach Australien ziehen, und sie wollte am anstrengendsten Pferderennen der Welt teilnehmen. Alles hat die Frau aus Schwieberdingen im Kreis Ludwigsburg geschafft.