1 Tatort Plochingen: Hier wurde Anfang April auf eine Shisha-Bar geschossen. Der Wirt erlitt dabei leichte Verletzungen. Foto: SDMG/Kohls (Archiv)

Zwei weitere Männer wurden erwischt. Einer soll in eine Schießerei in Plochingen verwickelt gewesen sein. Was wird ihm vorgeworfen?















Link kopiert

Die Zahl der Festnahmen nach der Reihe von Schießereien und Auseinandersetzungen in der Region ist inzwischen auf 31 Personen gestiegen. Am Mittwoch meldete das Landeskriminalamt zwei weitere Erfolge. Es wurden zwei Männer festgenommen. Bei beiden fanden die Ermittelnden Waffen. Nun würden die Zusammenhänge geprüft, teilt das LKA mit. In einem Fall untersuche man, ob die Waffe bei einem Angriff auf eine Shisha-Bar in Plochingen Anfang April eine Rolle gespielt haben könnte. So konkret ist der Ermittlungsansatz im Fall der zweiten Festnahme nicht.