Schulwechsel nach der vierten Klasse: Interesse an Privatschulen ungebrochen – Viele Familien erhalten Absage

Interesse an Privatschulen ungebrochen – Viele Familien erhalten Absage

1 Viele Eltern haben den Eindruck, dass Kinder an einer Privatschule individueller lernen können. Foto: dpa/Uwe Anspach

An den Freien Schulen in Stuttgart haben auch in diesem Jahr längst nicht alle interessierten Familien einen Platz bekommen. Die Enttäuschung ist dann oft groß. Und nicht alle können die Auswahlkriterien nachvollziehen.











Für Eltern und ihre Viertklässler ist es eine aufregende Zeit. Teils akribisch bereiten sie sich auf Aufnahmegespräche vor, die für sie manchmal den Charakter von Bewerbungsgesprächen haben. Sie studieren die Homepage, informieren sich über das Profil, um im entscheidenden Moment hoffentlich das Richtige zu sagen. So schildert es eine Mutter, die ihren Namen lieber nicht in der Zeitung lesen möchte. Sie wollte ihre Viertklässlerin an der Waldschule Degerloch anmelden. Aus verschiedenen Gründen, wie sie sagt. Unter anderem das Ganztagskonzept, die kleineren Klassen, der gute Ruf, aber auch die Logistik hätten sie überzeugt.