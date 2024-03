Schulprojekt beim Podium Festival Esslingen: Alles dreht sich um Wasser

1 Gemeinsam mit Iñigo Giner Miranda und Wiebke Rademacher (von links) vom Podium-Team erkunden Siebtklässler der Esslinger Seewiesenschule das Thema Wasser in all seinen Facetten für ein Konzert. Foto: Gaby Weiß

Das Podium-Projekt „Musikalische Mahnmale“ steht in diesem Jahr ganz im Zeichen des Wassers. Siebtklässler der Esslinger Seewiesenschule haben sich in Workshops vorbereitet und werden beim Konzert mit Profi-Musikern auf der Bühne stehen.











„Rund 135 Liter Wasser verbraucht im Durchschnitt jeder von uns jeden Tag.“ Wiebke Rademacher schaut an der Esslinger Seewiesenschule in die erstaunten Gesichter der Siebtklässlerinnen und Siebtklässler: „Boah, so viel!“ Bei drei Workshops im Rahmen des Podium-Education-Programms dreht sich alles um Wasser als Stoff, mit dem jeder täglich zu tun hat – beim Trinken und Kochen, beim Duschen und Schwimmen, beim Wäschewaschen und Putzen. „Bodies of Water“ heißt dieses Projekt des Podium-Festivals, das mit einem Konzert in der Württembergischen Landesbühne und mit einer Klang-Installation im Maille-Park ein „Musikalisches Mahnmal“ schaffen will.