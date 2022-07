1 Schülerinnen und Schüler der Gemeinschaftsschule Deizisau verabschieden ihre Schulleiterin Angela Haberkorn. Foto: Karin Ait Atmane

Angela Haberkorn, die Rektorin der Gemeinschaftsschule in Deizisau, ist in den Ruhestand verabschiedet worden. Sie war im Kreis eine Art Vorreiterin für diese Schulart.















Für Angela Haberkorn war Schule immer mehr als ein Ort, an dem unterrichtet wird. Schule bereitet auf die Gesellschaft vor, sie prägt den Menschen – und dieser muss folglich im Mittelpunkt stehen: So sieht die Lehrerin und Diplom-Pädagogin, die zudem jahrelang am Seminar für Lehrerfortbildung in Nürtingen unterrichtet hat, das System Schule. Es weiterzuentwickeln, war ihr eine Herzenssache.