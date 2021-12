Arbeitsunfall in Leinfelden- Echterdingen 50-Jähriger durch Lichtmast verletzt

Am Mittwochnachmittag ist es an der Ecke Fasanenweg/Möhringer Straße in Leinfelden-Echterdingen (Kreis Esslingen) zu einen Arbeitsunfall gekommen. Der Arbeitsbereich Gewerbe und Umwelt hat die Ermittlungen übernommen.