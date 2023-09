7 In der neuen Anton-Walter-Grundschule in Neuhausen laufen die letzten Restarbeiten. Foto: Ines Rudel

30 Millionen Euro kostet der Neubau der Anton-Walter-Grundschule in Neuhausen mit Mensa und Versorgungsküche. Am 11. September beginnt dort der Betrieb.















Mit seiner Fassade aus Klinkersteinen und großen Fensterfronten wertet der Neubau der Anton-Walter-Grundschule mit Mensa den Campus im Egelseegebiet auf. 30 Millionen Euro kostet der Neubau, der in Neuhausen zum Schuljahresbeginn am 11. September in Betrieb geht. Derzeit läuft noch der Umzug. In der Mensa-Küche, die von der Firma Apetito betrieben wird, läuft der Probebetrieb. Die große Versorgungsküche beliefert künftig alle Kitas im Ort. „Nur die Außenanlagen sind wegen der Insolvenz des beauftragten Unternehmens nicht fertig“, sagt der Erste Beigeordnete Rainer Däschler. Ansonsten seien die Arbeiten „nach Plan“ gelaufen.