1 Ab 4. Mai soll es wieder losgehen in den Schulen. Foto: /Stocksnap

Ab 4. Mai gehen die Abschlussklassen wieder in die Schule. Dafür werden Klassen in Gruppen geteilt, Tische auseinander gerückt und Ersatzstundenpläne aufgestellt.

Kreis Esslingen - Unterricht auf Abstand, so lautet der Auftrag an die Schulen im Land. 14 Tage Vorbereitungszeit haben sie, um ab 4. Mai wieder in den Präsenzunterricht einzusteigen, zunächst mit den Abschlussklassen. „Klar ist, dass der Infektionsschutz immer Vorrang hat“, schrieb Kultusministerin Susanne Eisenmann am Montag an die Rektoren. Nun tüfteln Schulleiter an Schichtplänen, teilen Klassen in Lerngruppen auf, lassen Zimmer umräumen und Seifenspender installieren. Erschwert wird die Aufgabe dadurch, dass ein Teil der Lehrkräfte zu einer Risikogruppe gehören und möglichst nicht zum Präsenzunterricht eingesetzt werden sollten.