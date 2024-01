Schüsse-Serie in der Region Stuttgart: Weitere Straßenkrieger in Untersuchungshaft

Weitere Straßenkrieger in Untersuchungshaft

Schüsse-Serie in der Region Stuttgart

1 Schüsse in der Region gab es auch in Schorndorf – nun gingen von dort neue Hinweise auf mutmaßliche Cliquenmitglieder aus. Foto: 7aktuell/Kevin Lermer

Die Ermittler der Polizei landen weitere Treffer gegen mutmaßliche Mitglieder der schießwütigen Gruppierungen im Großraum Stuttgart. Im jüngsten Fall auf Umwegen.











Die beiden Gruppierungen schießwütiger Straßenkrieger aus der Region müssen mit weniger Mitgliedern auskommen: Wie Landeskriminalamt (LKA) und Stuttgarter Staatsanwaltschaft am Dienstag mitteilten, sitzen weitere Angehörige der rivalisierenden Cliquen in Untersuchungshaft. Die hatten zwar nicht geschossen – sollen aber mit Rauschgift gehandelt haben. Laut LKA hat es im Zusammenhang mit der Schüsse-Serie seit Sommer 2022 insgesamt 54 Festnahmen in den Reihen der multiethnischen Gruppierungen gegeben.