Schüsse-Serie in der Region Stuttgart: Das LKA ermittelt nach Brand am Burger-Imbiss

Das LKA ermittelt nach Brand am Burger-Imbiss

Schüsse-Serie in der Region Stuttgart

1 Wie in Nürtingen blieb auch in Reichenbach eine Brandstiftung bisher ungeklärt. Foto: /7aktuell.de

Was hat eine Brandstiftung in Nürtingen mit einer bewaffneten Fehde zweier Gruppierungen in der Region zu tun? Spuren führen nach Esslingen.











Das Landeskriminalamt Baden-Württemberg (LKA) hat die weiteren Ermittlungen der Brandstiftung an einem Burger-Imbiss in Nürtingen-Neckarhausen übernommen. Zwar hat das Feuer lediglich 15 000 Euro Schaden angerichtet, doch weitaus brisanter sind Spuren zu der Schüsse-Serie in der Region. Seit Sommer 2022 liefern sich Gangster-Rapper aus Stuttgart und Esslingen einen bewaffneten Konflikt.