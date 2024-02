Schüsse auf Shisha-Bar in Plochingen: 23-Jähriger soll mehr als acht Jahre ins Gefängnis

1 Im April letzten Jahres waren die Schüsse auf eine Shisha-Bar in der Nähe des Plochinger Bahnhofs abgegeben worden. Foto: SDMG/SDMG / Kohls

Der Mann, der im vergangenen Jahr auf eine Shisha-Bar in Plochingen geschossen haben soll, soll für mehr als acht Jahre in Haft, fordert die Staatsanwaltschaft. Sein Anwalt spricht in seinem Plädoyer über ein Nachspielen von Szenen aus Bruce-Willis-Filmen.











Im Prozess um die Schüsse auf eine Shisha-Bar in Plochingen vor dem Stuttgarter Landgericht hat die Staatsanwältin am Mittwoch langjährige Haftstrafen für die beiden 23-jährigen Angeklagten gefordert. Der junge Mann, der laut eigenem Geständnis Anfang April vergangenen Jahres aus einem Fahrzeug heraus sechs Mal auf das Lokal geschossen hatte, soll für acht Jahre und sechs Monate ins Gefängnis. Der andere Angeklagte, der gestanden hatte, das Auto gefahren zu haben, soll für sieben Jahre und drei Monate in Haft. Beide Männer hätten sich des versuchten Mordes schuldig gemacht, so die Staatsanwältin.