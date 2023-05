Schüler-Rekordzuwachs in Baden-Württemberg

Wird in Baden-Württemberg die Schulpflicht nach vorne verlängert? Die grün-schwarze Koalition debattiert über bessere Sprachförderung, den Schulstart und die Grundschule.















Mit Gelassenheit reagiert der Städtetag darauf, dass im nächsten Schuljahr 18 000 zusätzliche Schüler an die Grundschulen im Land kommen. „Die Kommunen müssen mehr Räume bereitstellen und mehr Schulpersonal einsetzen, vor allem weil weit über die Hälfte der Grundschulkinder zusätzlich zum Unterricht auch kommunale Betreuung erhält“, sagte der Bildungsdezernent des Spitzenverbands, Norbert Brugger. Er geht von einem wachsenden Bedarf an Mensaangeboten und Schulsozialarbeit an den Grundschulen aus.