Schüler aus Sillenbuch in englischem Elite-Internat

1 Die renommierte St. Edward’s School in Oxford hat beeindruckende Gebäude und Außenanlagen. Foto: Hamish Roots

Jannik Fachat ist 16, kommt aus Sillenbuch, ist Leistungssportler und macht seinen Schulabschluss an einem englischen Elite-Internat. Was er über das Leben dort erzählt, klingt nach Hogwarts – und das ist kein Zufall.











Link kopiert

Nein, gezaubert wird an der Durham School im Nordosten von England nicht. Aber die altehrwürdigen Gebäude mit ihren dicken Mauern, imposanten Säulen, verzierten Torbögen und großen Fenstern erinnern stark an die Harry-Potter-Filme. Das ist kein Zufall, denn einige Szenen wurden tatsächlich in der nahe gelegenen Durham Cathedrale gedreht. Und Autorin Joanne K. Rowling soll nur wenige Kilometer entfernt gewohnt haben, weshalb die Durham School eine von fünf Schulen war, die sie für Hogwarts inspiriert haben.