Das Opernhaus in Sydney: Nach Ansicht einer US-Kommentatorin müssen Australier wegen der Coronapolitik befreit werden.

Die US-amerikanische Kommentatorin Candace Owens ist Liebling der Alt-right-Bewegung. Nun regt sie einen Militäreinsatz in Australien an – und erntet dafür Hohn und Spott.















Sydney - Candace Owens ist der Liebling der Rechten in den USA, Lob gab es zuletzt von Rapper Kanye West und auch vom ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump. Die Amerikanerin hat sich mehrmals mit fragwürdigen Theorien zu Wort gemeldet. Vergangene Woche schlug die Kommentatorin nun erneut zu. In ihrer Daily Wire TV-Show forderte sie, dass die USA dringend in Australien einmarschieren müssten, um „ein unterdrücktes Volk zu befreien“. Sie beschrieb Australien darin als „tyrannischen Polizeistaat“ und behauptete, die Australier würden „unter einem totalitären Regime leiden“, das sie im Nachgang mit Hitler, Stalin und den Taliban-Kämpfern verglich.