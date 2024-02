Schorndorf/Flughafen: Piloten im Landeanflug auf Stuttgart mit Laser angestrahlt

1 Die Piloten wurden nach Polizeiangaben von einem grünen Laserpointer angestrahlt. (Symbolbild) Foto: imago images/RioPatuc/a

Zwei Piloten einer Frachtmaschine sind am späten Mittwochabend bei der Landung am Stuttgarter Flughafen von einem grünen Laser geblendet worden. Die Lichtattacke fand statt, als sich die Maschine in etwa 1200 Meter Höhe befand, wie ein Polizeisprecher am Donnerstag sagte. Die Laserstrahlen sollen aus Richtung des nördlichen Stadtgebiets von Schorndorf (Rems-Murr-Kreis) auf das Flugzeug gerichtet worden sein.

Co-Pilot geblendet

Die Piloten sollen bei dem Vorfall mehrfach angestrahlt worden sein. Der Co-Pilot war den Angaben nach durch die Lichtattacke zeitweise geblendet. Glücklicherweise seien beide nicht verletzt worden. Die Piloten konnten das Flugzeug sicher landen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise, die zur Identifizierung der Täter beitragen können.