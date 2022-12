Zwei Tote in Schorndorf, ein Schwerverletzter in Fellbach

4 Schwer bewaffnete Beamte in Schutzausstattung. Foto: 7aktuell.de/Kevin Lermer/7aktuell.de | Kevin Lermer

Das Spezialeinsatzkommando durchsucht ein Wohnhaus in Schorndorf und findet zwei Tote. Offenbar gibt es einen Zusammenhang zu einem Vorfall in Fellbach.















Seit 11.34 Uhr befindet sich die Polizei mit einer Vielzahl von Kräften im Bereich der Lederstraße in Schorndorf (Rems-Murr-Kreis) im Großeinsatz. Der Bereich um die Lederstraße ist großräumig abgesperrt. Insgesamt 28 Polizeifahrzeuge sind vor Ort, auch das Spezialeinsatzkommando rückte an. Zudem waren Streifenbeamte in schwerer Schutzausstattung und mit Maschinenpistolen zu sehen. Wie der Zeitungsverlag Waiblingen berichtet, seien Anwohner von der Polizei daran gehindert worden, zu ihren Häusern im abgesperrten Bereich zu gelangen.

Bei den Toten handelt es sich um einen Mann und eine Frau

Zunächst war der Rettungsleitstelle eine Frau mit schweren Schussverletzungen gemeldet worden. Die Realität sah jedoch noch schlimmer aus: Die Polizei bestätigt, dass in einem Wohngebäude in der Lederstraße zwei Tote gefunden wurden. Laut einem Sprecher handelt es sich um einen Mann und eine Frau.

„Mittlerweile wurde das Gebäude von Kräften des Spezialeinsatzkommandos BW durchsucht“, so die Polizei Aalen. Dabei seien auch die beiden Leichen gefunden worden. Die Polizei hat jedoch keine Anhaltspunkte dafür, dass sich noch ein bewaffneter Täter in der Gegend aufhalte. Ein Sprecher bestätigte zudem, dass neben den beiden Toten eine Schusswaffe gefunden wurde. Möglicherweise sind dies Hinweise darauf, dass einer der beiden Toten auch der Täter gewesen sein könnte. Gerüchte, wonach es einen Schusswechsel zwischen mehreren Personen gegeben haben soll, treffen laut dem Sprecher zumindest nicht zu.

In Fellbach taucht ein Schwerstverletzter auf

Am Nachmittag gab die Polizei zudem bekannt, dass ein Vorfall aus Fellbach (ebenfalls im Rems-Murr-Kreis) mutmaßlich mit der Bluttat in Schorndorf zusammenhängt. Dort wurde im Zuge der Ermittlungen ein Gebäude durchsucht, seit 13.30 Uhr ist dort ein Hubschrauber im Einsatz. „Bei der Durchsuchung konnte ein lebensgefährlich verletzter Mann aufgefunden werden“ so ein Sprecher der Polizei. Hinweise auf einen flüchtigen Täter lägen der Polizei nach wie vor nicht vor.

Die Art der Verletzungen und die Todesart der aufgefundenen Personen in Schorndorf sind noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Sie haben suizidale Gedanken? Hilfe bietet die Telefonseelsorge. Sie ist anonym, kostenlos und rund um die Uhr unter 0 800 / 111 0 111 und 0 800 / 111 0 222 und unter https://ts-im-internet.de/ erreichbar. Eine Liste mit findet sich auf der Seite der Deutschen Gesellschaft für Suizidprävention: https://www.suizidprophylaxe.de/