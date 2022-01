14 Reduzierte Innenräume im F9 auf dem Stuttgarter Haigst. Foto: Zooey Braun

Das Interessanteste aus dem StZ-Plus-Archiv: Ein Architektenpaar hat sich auf der Stuttgarter Halbhöhe auf einem schmalen Grundstück seinen Traum aus Beton, Holz und Licht erfüllt. Am Samstag war das Haus im Stuttgart-„Tatort" zu sehen.















Link kopiert

Stuttgart - Es gibt Häuser in der Stadt, die schweigen einen förmlich an. Sie wirken wie umzäunte Wohnbunker, ihre Öffnungen erinnern an Schießscharten. Und es gibt neue Einfamilienhäuser wie das F9 im Stuttgarter Stadtteil Haigst. In der nicht allzu breit angelegten, dicht besiedelten Freischützstraße fügt sich der 2016 erstellte Betonbau geschmeidig und geradezu bescheiden ein in das nachbarliche Ensemble von älteren Wohnbauten.