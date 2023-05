1 Eine 49-Jährige aus dem Kreis Esslingen ist beinahe Opfer von Telefonbetrügern geworden. Foto: dpa/Jan-Philipp Strobel

Eine Verwandte hat einen tödlichen Unfall gebaut und muss ins Gefängnis, wenn nicht eine Kaution fließt – mit dieser Lüge haben Telefonbetrüger versucht, eine 49-Jährige aus dem Kreis Esslingen um einen hohen Geldbetrag zu bringen.















Einsatzkräfte haben ein mutmaßliches Mitglied einer Telefonbetrügerbande geschnappt, das eine Frau aus dem Kreis Esslingen um ihr Geld bringen wollte. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft erst am Dienstag berichteten, hat die 49-Jährige im Laufe des Freitags mehrere Anrufe von Kriminellen erhalten. Diese hatten sich am Telefon unter anderem als Polizeibeamte ausgegeben und behaupteten, eine Angehörige habe einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht. Nur eine Kaution in fünfstelliger Höhe könne eine Haftstrafe abwenden. Die 49-Jährige ging tatsächlich zur Bank, um den geforderten Geldbetrag abzuheben.

Polizei stellt Betrüger eine Falle

Doch ein Angehöriger, dem sie sich anvertraut hatte, schöpfte Verdacht, worauf die Polizei verständigt wurde. Zum Schein fand die geforderte Geldübergabe in Stuttgart statt, allerdings warteten auf den 45-jährigen Verdächtigen Einsatzkräfte der Polizei. Der Mann wurde dem Haftrichter beim Amtsgericht Esslingen vorgeführt und sitzt nun in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei zu Komplizen und Hintermännern dauern an.