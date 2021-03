5 Im neuen Corona-Schnelltestzentrum am Bahnhof hat sich Oberbürgermeister Jürgen Zieger gleich testen lassen. Foto: Ines Rudel

Eine neue Corona-Teststation am Esslinger Bahnhofsplatz bietet ab heute Schnelltests für Bürger und Besucher an. Jeder darf sich einmal pro Woche kostenlos testen lassen.

Esslingen - An einem der größten Verkehrsknotenpunkte im Kreis hat am Donnerstagnachmittag ein weiteres Schnelltestzentrum seine Tore geöffnet: In einem auf dem Bahnhofsvorplatz aufgestellten Zelt können sich Bürgerinnen und Bürger, Pendler, aber auch Besucher der Stadt kostenlos testen lassen. Die Teststation richtet sich vor allem an das Fußvolk, da die Parkmöglichkeiten in diesem Bereich beschränkt sind. Autofahrer sind nach Angaben der Betreiber besser aufgehoben im Schnelltestzentrum in der Fritz-Müller-Straße in Zell, das als Drive-In aufgebaut wurde. Jeder darf sich einmal pro Woche kostenlos testen lassen.