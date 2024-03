Schnelles Internet im Kreis Esslingen: Drei Kommunen hängen beim Glasfaserausbau in der Luft

Drei Kommunen hängen beim Glasfaserausbau in der Luft

1 Langes Warten auf solche Kabel: Der Glasfaserausbau in drei Esslinger Kreiskommunen ist ins Stocken geraten. Foto: dpa//Matthias Rietschel

7500 Haushalte und Firmen in Aichtal, Schlaitdorf und Neckartailfingen (Kreis Esslingen) warten seit Langem auf den Anschluss – vergeblich. Wie wird es weitergehen?











Die Enttäuschung in den Gemeinden Aichtal, Schlaitdorf und Neckartailfingen ist groß: Der vor knapp einem Jahr angekündigte, nahezu flächendeckende Glasfaserausbau in den drei Esslinger Kreiskommunen lässt weiter auf sich warten. Insgesamt sollen 7500 private Haushalte und Unternehmen einen Anschluss an das schnelle Datennetz erhalten.