9 Auf der Jahnstraße kam ein Mercedes ins Rutschen. Foto: Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttg/Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttg

Stuttgart - In Stuttgart hat es am Sonntagabend teilweise kräftig geschneit – das hatte auch Auswirkungen auf den Straßenverkehr. Nach Angaben der Polizei ereigneten sich mehrere Unfälle. Zudem blieben Autos an einigen Steigungen in Stuttgart liegen.

Die Bergheimer Steige in Weilimdorf musste nach Angaben der Polizei zwischenzeitlich komplett gesperrt werden. Auf der B295 krachte es zwischen Weilimdorf und Feuerbach kurz nach 20 Uhr gleich vier Mal.

Streudienst ist im Einsatz

Auch am Heslacher Tunnel, am Gäubahntunnel, auf der Jahnstraße und an der Neuen Weinsteige kam es zu glättebedingten Unfällen. Liegengebliebene Autos gab es auch auf der Jahnstraße in Richtung Degerloch zu beobachten. Die gute Nachricht: Laut Polizei blieb es größtenteils bei Blechschäden – lediglich bei einem Unfall wurde eine Person leicht verletzt.

Seit etwa 20.50 Uhr ist der Streudienst der Abfallwirtschaft Stuttgart (AWS) unterwegs. Räumfahrzeuge fahren durch die Stadt, um die rutschigen Straßen vom Schneematsch zu befreien und um zu streuen.

Am Montag ist es vermutlich schon wieder vorbei mit dem Wintereinbruch. Zu Beginn der Woche klettern die Temperaturen in der Region Stuttgart über die Null-Grad-Grenze. Der Schnee wird dann wohl eher Regenschauern weichen.