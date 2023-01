14 Märchenhaft liegt der Wald bei Rottweil. Foto: dpa/Silas Stein

Weite Teile Deutschlands liegen unter einer Schneedecke. Das freut viele Wintersportler, die das Wochenende nutzten, um die heimischen Skiorte zu besuchen. Wir haben die schönsten Fotos gesammelt.















Am Wochenende konnten sich große Teile Deutschlands über Schnee freuen.

Am Skigebiet Feldberg in Baden-Württemberg lagen am Montagmorgen nach Angaben der Liftbetreiber zwischen 17 und 22 Zentimenter Schnee – genug, um die Lifte laufen zu lassen. Egal ob mit den Ski, Schlitten, Snowboards oder zu Fuß, viele Wintersportler nutzten das Winterwetter in der Region für einen Ausflug.

Schneeschmelze wird erwartet

Wie der deutsche Wetterdienst (DWD) berichtet, wird der Schnee vor allem im Süden Deutschlands in den nächsten Tagen schmelzen. Auch Neuschnee sei vorerst nicht zu erwarten, erst ab Donnerstag wird eine neue Regenfront von Norden her erwartet, die über Deutschland auch in Schnee übergehen könnte.

Am Feldberg könnte der Schnee trotzdem bleiben: Nach Angaben des DWDs kann ein leichter Dauerfrost oberhalb von 400 bis 500 Metern die Schneedecke vor dem Schmelzen schützen.