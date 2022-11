4 Nur wenige Tage nach dem Ende des Goldenen Oktobers liegt auf dem höchsten Gipfel Baden-Württembergs Schnee. Foto: dpa/Philipp von Ditfurth

Drei Zentimeter Schnee! So viel sind in der Nacht zum Samstag auf dem Feldberg gefallen. Lange wird der Mini-Wintereinbruch auf dem höchsten Gipfel Baden-Württembergs aber erst mal mal nicht anhalten.















Ein Mini-Wintereinbruch hat den höchsten Berg Deutschlands außerhalb der Alpen, den 1493 Meter hohen Feldberg bei Freiburg, am Samstag mit einer leichten Schneeschicht überzogen. „Ganze drei Zentimeter sind zusammengekommen“, sagte ein Mitarbeiter des Deutschen Wetterdienstes mit Blick auf die Daten von 7.00 Uhr. „Das wird sicherlich ‚ne kurze Sache sein.“ Da die Temperaturen im Tagesverlauf leicht über null Grad liegen sollten, werde der Schnee bald wegtauen. Es könnten aber immer mal wieder Schneeflocken fallen.

In der Nacht zu Sonntag müssten insbesondere Autofahrer in der Region auf Höhen ab 1000 Metern mit überfrierender Nässe rechnen. In den kommenden Tagen soll es aber wieder milder werden, so dass Schnee und Eis den Prognosen zufolge erstmal kein Thema mehr sein dürften.