1 Die Polizei stellte die Spraydosen sicher. (Symbolbild) Foto: Pixabay/motointermedia

Zwei junge Graffiti-Sprayer haben am Sonntagnachmittag in der Straße Untere Beutau in Esslingen ihr Unwesen getrieben. Auf einem Schulgelände in Sulzgries gingen sie der Polizei ins Netz.















Esslingen - Zwei mutmaßliche Graffiti-Sprayer sind der Polizei am Sonntagnachmittag in Esslingen ins Netz gegangen. Eine Zeugin hatte gegen 15.45 Uhr zwei Jugendliche dabei beobachtet, wie sie in der Straße Untere Beutau eine Mauer beschmierten. Nachdem sie die beiden angesprochen hatte, stiegen diese in einen Linienbus und fuhren davon.

Verdächtige auf Schulgelände gestellt

Die zwischenzeitlich alarmierten Beamten entdeckten in der Folge nicht nur weitere frische Schmierereien an einer Gebäudewand in der Straße Untere Beutau, sondern auch die beiden 15 und 17 Jahre alten Tatverdächtigen auf dem Gelände einer Schule in Sulzgries. Die mutmaßlich zur Tat genutzten Spraydosen wurden sichergestellt.

Der Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Ersten Erkenntnissen zufolge stehen die Schmierereien nicht in Zusammenhang mit den Sachbeschädigungen Ende vergangener Woche im Stadtgebiet.