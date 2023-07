OB-Wahl in Leinfelden-Echterdingen Dieser Stadtrat will Rathauschef werden

Im Dezember steht in Leinfelden-Echterdingen die Oberbürgermeisterwahl an. David Armbruster aus Echterdingen wird seinen Hut in den Ring werfen – als unabhängiger Kandidat, aber mit Rückenwind des Grünen-Stadtverbandes.