Schließungen zwischen den Jahren: Ämter in der Weihnachtspause

Den Reisepass kurz vor dem Urlaub verloren, einen Bewohner-Parkausweis oder eine Meldebescheinigung beantragen – manche möchten oder müssen die Zeit zwischen den Jahren für einen Behördengang nutzen. Doch welche Ämter und Einrichtungen bleiben zwischen Weihnachten und Neujahr geschlossen und wo ist wann geöffnet?

In Esslingen bleiben die Ämter und Einrichtungen zwischen Mittwoch, 27. Dezember, bis einschließlich Freitag, 29. Dezember, weitgehend geschlossen, teilt Sabine Birk eine Verwaltungsmitarbeiterin der Stadt Esslingen mit. Wie kommt man dann zwischen den Jahren kurzfristig zu einem neuen Pass? Zunächst muss der Verlust eines Ausweises oder eines Reisepasses angezeigt werden. Das ist zum Beispiel online im Serviceportal der Stadt Esslingen oder auf den Polizeidienststellen möglich. Ersatzdokumente können beim Bundespolizeirevier am Stuttgarter Hauptbahnhof oder bei der Bundespolizeiinspektion am Flughafen beantragt werden. Das ist allerdings nur möglich, wenn die Identität und die Staatsangehörigkeit durch Vorlage amtlicher Dokumente nachgewiesen werden kann, zum Beispiel durch einen abgelaufenen Pass oder einen Passersatz. Ein verlorener Personalausweis dagegen kann ausschließlich bei der zuständigen Meldebehörde, also zum Beispiel bei der Stadt Esslingen, beantragt werden.

Mehr als 70 Online-Services

Einen Notdienst im Bürgeramt und beim Bürgerservice Einwanderung gibt es in diesem Jahr nach Angaben der Stadtverwaltung nicht. Der Grund: Während der Schließung zwischen Weihnachten und Neujahr werden dringend notwendige Netzwerkarbeiten durchgeführt. Im Gebäude Fleischmannstraße 6 bieten folgende Einrichtungen zwischen Mittwoch, 27., und Freitag, 29. Dezember, jeweils von 8 bis 12 Uhr, einen Bereitschaftsdienst an: Kommunaler Sozialdienst, Sozialdienst Asyl und Integrationsmanagement, Sozialpsychiatrischer Dienst, Sozialpsychiatrischer Wohnverbund. Außerdem können Bürgerinnen und Bürger im Serviceportal der städtischen Website über 70 Online-Services nutzen, die auch während der Schließzeiten zur Verfügung stehen. Unterstützung gibt es dabei durch digitale Schritt-für-Schritt-Anleitungen.

Wer einen Bewohnerparkausweis beantragen will, kann das Dokument auch zwischen den Jahren vorab online im Serviceportal der Stadt Esslingen beantragen. Bearbeitet wird dieser jedoch erst ab Dienstag, 2. Januar. Eine Meldebescheinigung kann ebenfalls online beantragt werden. Unmittelbar nach dem erfolgreichen Online-Antrag erhalten Bürgerinnen und Bürger auf digitalem Weg ein gültiges Dokument.

Öffnungszeiten in Filderstadt, Wendlingen und Leinfelden-Echterdingen

Auch die Verwaltung in Filderstadt geht in die Weihnachtspause, sagt Silke Köhler, die bei der Stadtverwaltung für die Kommunikation zuständig ist. Alle Ämter und Dienststellen bleiben bis einschließlich Montag, 1. Januar, geschlossen. Anders gestaltet sich die Lage in Wendlingen: „Das Rathaus bleibt zwischen den Weihnachtsfeiertagen und dem 6. Januar für die Kunden an allen Werktagen geöffnet“, sagt Claudia Simon, die Leiterin des Amtes für Zentrale Verwaltung der Stadt. Ebenso in Leinfelden-Echterdingen: Laut der Stadtverwaltung werden zwischen 27. und 31. Dezember alle Leistungen angeboten.

Auch das Jobcenter und die Agentur für Arbeit bleiben zwischen den Jahren geöffnet: „Das Jobcenter mit den jeweils vier Standorten in Esslingen, Kirchheim, Nürtingen und Leinfelden-Echterdingen haben ausschließlich an den Feiertagen geschlossen“, teilt die Pressesprecherin Kerstin Fickus auf Anfrage mit. Zwischen Weihnachten und Neujahr haben die Geschäftsstellen regulär geöffnet.

Bei der medizinischen Versorgung der Krankenhäuser muss mit keinen Einschränkungen im Landkreis Esslingen gerechnet werden. Sowohl beim Klinikum Esslingen, als auch bei den Medius Kliniken bleiben die Türen – wie das restliche Jahr über – offen.