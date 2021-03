1 Viele Senioren stehen auf der Warteliste, bekommen aber keinen Impftermin. Foto: dpa

Menschen über 80 gehören zur Risikogruppe und sollten schnell geimpft werden. Viele landen aber nur auf der Warteliste. Sind Senioren im Nachteil, weil viele keinen Internetanschluss haben und nur telefonisch einen Termin buchen können?

Kreis Esslingen - Die Vergabe von Impfterminen sollte einfacher werden. Auch telefonisch können Berechtigte über die Hotline 116 117 jetzt anfragen und sich auf eine Warteliste setzen lassen, falls nicht sofort ein Termin frei ist. Aber vor allem viele Ältere verzweifeln nach wie vor an dem Verfahren. Mehrfach am Tag erreichen Lore Hirrlinger deshalb Hilferufe. Als Ehrenamtliche des Sozialverbands VdK in Esslingen unterstützt sie Senioren dabei, auch ohne Internet an einen Termin zu kommen. Zuletzt konnte Hirrlinger mehrere über 80-Jährige auf die Liste setzen lassen. „Die haben sich so gefreut. Aber seit dem 5. Februar tut sich nichts mehr“, berichtet sie.