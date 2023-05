Schlagerstar in Stuttgart

1 Bis Sonntag gastiert Helene Fischer in der Schleyerhalle in Stuttgart. Foto: LICHTGUT/Leif Piechowski

Ihre Deutschland-Tournee gleicht einem Triumphzug und endet am 8. Oktober in Frankfurt. Wegen der großen Begeisterung fragen sich Fans: Wird Helene Fischer wie vor fünf Jahren eine Stadiontour dranhängen? Wir haben bei ihrer Sprecherin nachgefragt.















Die Mercedes-Benz-Arena kennt sie gut und hat dort schon zweimal bewiesen, wie sie mit ihrer Präsenz, Power, Showbegabung und ihrer einzigartigen Stimme ein ganzes Stadion beglücken kann und die mitsingenden Fans in einen tanzenden Massenchor verwandelt. Im Juli 2018 trat Helene Fischer vor 45 000 Fans im Neckarpark auf und im Juni 2015 am selben Ort vor 40 000. Schon vor fünf Jahren war die Entertainerin zunächst mit einer Hallentour unterwegs – erst als fast alle Karten dafür verkauft waren, gab sie bekannt, in den deutschen Stadien noch mal eine Schippe draufzulegen.