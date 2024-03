Schlägerei in Wernau: Betrunkene zetteln Streit in Lokal an

Betrunkene zetteln Streit in Lokal an

1 Nach einem Streit musste die Polizei eingreifen. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Drei Betrunkene haben am Samstag gegen 23 Uhr in einem Lokal in Wernau einen Streit angezettelt. Als Gäste dem Personal zu Hilfe kommen wollten, wurden sie geschlagen und verletzt. Die Schläger machten sich vor Eintreffen der Polizei aus dem Staub.











Ein Streit in einem Lokal in der Kirchheimer Straße ist am Samstag kurz nach 23 Uhr aus dem Ruder gelaufen. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen hatten sich drei alkoholisierte Männer trotz Aufforderung geweigert, das Lokal zu verlassen. Als ein Gast dem Personal zu Hilfe eilte, verlagerte sich das Geschehen nach draußen. Dort wurde der Gast von den drei Tätern geschlagen und getreten. Als ein weiterer Gast eingriff, wurde auch er geschlagen und getreten. Beide Gäste erlitten dadurch leichtere Verletzungen. Der Rettungsdienst musste nicht eingreifen – die Verletzten wollten selbstständig entsprechende medizinische Hilfe in Anspruch nehmen. Die drei Täter machten sich aus dem Staub, noch ehe die Polizei eintraf. Das Polizeirevier Kirchheim hat Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen und geht ersten Hinweisen zu den Tätern nach.