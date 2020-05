1 Polizeibeamten haben auf einem Parkplatz in Wendlingen eine Schlägerei entdeckt. Foto: picture alliance/dpa/Sebastian Gollnow

Laut Polizei hat sich am Dienstagabend in der Heinrich-Otto-Straße eine Schlägerei auf einem Parkplatz ereignet. Die Ermittlungen dauern an.

Wendlingen - Am Dienstagabend um 21.30 Uhr hat es laut Polizei eine Schlägerei auf einem Parkplatz in der Heinrich-Otto-Straße in Wendlingen gegeben. Zwei Männer haben laut Polizei aufeinander eingeschlagen, vor Ort waren mehrere Personen. Polizeibeamten hatten die Gruppe gesehen. Daraufhin flüchteten die Beteiligten in Richtung Bahnhof. Die Beamten konnten einen 21-Jährigen aufhalten, der bei der Schlägerei leichte Verletzungen erlitten hatte. Die Ermittlungen dauern laut Polizei an.