1 Nach der tätlichen Auseinandersetzung hat das Polizeirevier Nürtingen die Ermittlungen aufgenommen (Symbolfoto). Foto: picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild/Hendrik Schmidt

In Frickenhausen (Kreis Esslingen) kam es am Mittwochabend zu einer tätlichen Auseinandersetzung. In diese waren mehrere Teenagerinnen sowie eine 29-jährige Frau involviert. Letztere soll Schläge und Tritte abbekommen haben.















Frickenhausen - Noch unklar sind die Hintergründe und der genaue Hergang einer Auseinandersetzung, die sich am Mittwochabend in der Schulstraße in Frickenhausen (Kreis Esslingen) zugetragen hat. Den ersten Erkenntnissen zufolge gerieten kurz vor 19 Uhr zwei 16 und 17 Jahre alte Mädchen in Streit, in dessen Folge die 16-Jährige der 17-Jährigen einen Faustschlag versetzt haben soll. Als eine 29 Jahre alte Begleiterin der 17-Jährigen dazwischen ging, soll sie von der 16-Jährigen, einer 14-Jährigen und einer bislang unbekannten weiteren weiblichen Person zu Boden gerissen, geschlagen und getreten worden sein. Erst als ein Passant einschritt, ließ das Trio von der Frau ab und flüchtete. Die Angegriffenen wurden vom Rettungsdienst vor Ort untersucht und behandelt. Das Polizeirevier Nürtingen hat die Ermittlungen aufgenommen.