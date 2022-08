Unbekannte greifen 27-Jährigen an

Schlägerei am Wendlinger Bahnhof

Die unbekannten Täter konnten flüchten.

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kam es in Wendlingen (Kreis Esslingen) zu einer Schlägerei zwischen mehreren Personen. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung aufgenommen.















Laut aktuellen Erkenntnissen der Polizei kam es am Mittwoch gegen 1 Uhr am Bahnsteig 1 des Wendlinger Bahnhofs zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen einem 27-Jährigen und drei bislang unbekannten Personen. Im Laufe dieser Streitigkeit sollen sich die drei Personen und der 27-Jährige auch körperlich attackiert haben, wobei einer der Unbekannten den Geschädigten laut Polizeiangaben wohl in die Gleise stieß. Nachdem er den Gleisbereich verlassen hatte, soll der 27-Jährige die drei Täter weiterhin verbal angegangen haben. Zwei der Unbekannten sollen den Mann daraufhin erneut mit Schlägen und Tritten attackiert haben.

Anschließend flüchteten die Täter noch vor dem Eintreffen der alarmierten Einsatzkräfte. Die Bundespolizei ermittelt nun in dem Vorfall wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung.