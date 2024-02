Schlägerei am Nürtinger Bahnhof: Beteiligte waren mit Schlagstöcken bewaffnet

Schlägerei am Nürtinger Bahnhof

1 Acht bis zehn Personen haben sich am Nürtinger Bahnhof geprügelt. Foto: IMAGO/Maximilian Koch/IMAGO/Maximilian Koch

In der Vorhalle des Nürtinger Bahnhofs waren nach Angaben der Polizei acht bis zehn Personen in eine Schlägerei verwickelt. Auch eine Vitrine ging durch die Prügelei zu Bruch. Die Tatverdächtigen sollen 14 und 15 Jahre alt sein.











Zu einer Schlägerei mit mehreren beteiligten Personen kam es nach Polizeiangaben am Donnerstagabend auf dem Nürtinger Bahnhof.

Die Ermittlungen zu den genauen Hintergründen und Ursachen der Prügelei dauern noch an. Doch laut Polizei haben sich kurz nach 18.30 Uhr acht bis zehn Personen in der Vorhalle des Nürtinger Bahnhofs geprügelt. Die Beteiligten sollen teilweise mit Schlagstöcken bewaffnet gewesen sein. Im Verlauf der Auseinandersetzung wurde auch eine Vitrine des Kiosks beschädigt. Bis zum Eintreffen der alarmierten Polizeistreifen hatten sich die Beteiligten in Richtung Zizishausen aus dem Staub gemacht.

Im Zuge von Fahndungsmaßnahmen konnten drei mutmaßliche Tatbeteiligte im Alter von 14 und 15 Jahren an der Inselschule und in der Nähe einer Tankstelle neben einem Schnellrestaurant vorläufig festgenommen werden. Nach den erforderlichen polizeilichen Maßnahmen wurden die tatverdächtigen Jugendlichen ihren Erziehungsberechtigten übergeben. Nach weiteren Beteiligten an der Auseinandersetzung wird nach Angaben der Polizei noch gesucht.

Das Polizeirevier Nürtingen bittet Zeugen der Schlägerei auf dem Nürtinger Bahnhof, sich unter der Telefonnummer 0 70 22/9 22 40 zu melden.