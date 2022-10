8 Auf der ICE-Neubaustrecke werden jetzt bereits die ersten Schienen verlegt. Das Bauwerk wird regelmäßig kontrolliert, damit etwaige Risse gleich ausgebessert werden können. Foto: Horst Rudel

7,2 Tonnen wiegt eine der Schienen, die auf der ICE-Neubaustrecke bei Neuhausen verlegt werden. Trotz Problemen bei den Lieferketten liegt das Projekt im Zeitplan.















Link kopiert

Ein riesiger Betonmischer steht neben der ICE-Baustelle zwischen Denkendorf und Neuhausen. Daneben bearbeiten Männer in orangefarbenen Schutzanzügen das Gleisbett mit Bürsten und Walzen. Da kommt es auf Feinheiten an. Auf der Neubaustrecke des Projekts Stuttgart 21 werden derzeit die Schienen verlegt. „Wir arbeiten schrittweise und in Etappen“, sagt Peter Breuer. Alle Abläufe seien eng ineinander verzahnt. Den Zeitplan zu halten, das ist in Zeiten von Corona und der Energiekrise gar nicht so einfach. Manchmal muss der Vertragsmanager des Projekts Stuttgart 21 jonglieren, damit die Abläufe klappen.