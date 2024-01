Scheunenbrand in Bodelshofen: Löste ein Nager das Feuer auf dem Hofgut aus?

Scheunenbrand in Bodelshofen

1 Von der ehemaligen Scheune stehen nur noch die teils rußgeschwärzten Sandsteinmauern der Giebelseiten. Foto: /Kerstin Dannath

Im vergangenen August brannte auf dem Hofgut Bodelshofen bei Wendlingen eine Scheune lichterloh. Jetzt spricht der Geschäftsführer über die Brandursache – und verrät, wie es weitergehen soll mit dem historischen Ensemble.











Lichterloh schlugen die Flammen in der Nacht vom 13. auf den 14. August vergangenen Jahres vom Hofgut Bodelshofen in den Wendlinger Nachthimmel. Nur mit einem Großaufgebot bekamen die Einsatzkräfte den Brand der Scheune auf dem denkmalgeschützten Reiterhof in den Griff. Menschen oder Tiere – rund 80 Pferde waren zum Zeitpunkt des Brandes auf dem Hofgut untergebracht – kamen nicht zu Schaden. Die alte Scheune fiel dem Feuer samt Inventar zum Opfer, der Sachschaden wurde damals auf 500 000 Euro geschätzt.