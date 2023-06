1 In Outdoorkleidung sind häufig Fluorchemikalien enthalten – manche Hersteller steigen aber langsam aus der Produktion aus. Foto: www.imago-images.de/Albrecht Weißer

Sie sind fast überall, in der Luft und auch in jedem Menschen: PFC stehen im Verdacht, krebserregend zu sein. Die EU will nun einschreiten – in der Politik und in manchen Unternehmen Baden-Württembergs gibt es dafür Applaus.















Erst in jüngerer Zeit ist das Bewusstsein dafür gewachsen, dass PFC oder PFAS, wie diese per- und polyfluorierte Alkylsubstanzen auch abgekürzt werden, ein großes und zunehmendes Problem darstellen, und zwar für uns alle. Denn sie bauen sich in der Umwelt kaum ab, weshalb sie auch Ewigkeits-Chemikalien genannt werden, und sie sind mittlerweile fast überall nachweisbar, in den Eisbären am Nordpol ebenso wie im Blut der Menschen. Noch sind viele Wirkungen nicht erforscht, aber es steht zu befürchten, dass PFC Adipositas verstärkt, das Immunsystem schwächt, die Fruchtbarkeit beeinträchtigt oder auch Krebs auslöst.