Schadenshöhe steht noch nicht fest: Unbekannte steigen in Esslinger Schulhaus ein und randalieren

1 Vandalen haben in einer Esslinger Schule gewütet. Foto: dpa

Unbekannte Täter sind am Wochenende über ein Fenster in einer Esslinger Schule eingestiegen und haben dort ein Klassenzimmer verwüstet. Jetzt ermittel die Polizei.











Link kopiert

In einer Esslinger Schule wurde am Wochenende randaliert. Nach Angaben der Polizei sind die unbekannten Täter im Zeitraum zwischen Freitag, 16 Uhr, und Sonntag, 17 Uhr, in das Schulgebäude im Bernhard-Denzel-Weg eingedrungen und haben dort gewütet. Die Hausmeisterin verständigte am Sonntag die Einsatzkräfte, nachdem sie das geöffnete Fenster gesehen hatte, über das vermutlich die Täter in den dahinterliegenden Klassenraum gelangt waren. Die Eindringlinge durchwühlten in dem Zimmer sämtliche Schränke und Regale. Zudem wurden mehrere Stühle und Tische übereinandergestellt und mit Seilen verbunden. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde nichts entwendet, so die Polizei. Im restlichen Schulgebäude stellten die Beamten keine Auffälligkeiten fest. Der entstandene Schaden könne noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Esslingen ermittelt.