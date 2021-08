Legale Street-Art in Stuttgart Das sind die eindrucksvollsten Graffiti im Kessel

Am Marienplatz, unter der Paulinenbrücke oder in Heslach: Mittlerweile gibt es in Stuttgart einige coole Werke von Street-Art-Künstlern. Wir zeigen, wo die schönsten legal gesprühten Graffiti im Kessel zu sehen sind.