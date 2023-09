Schaden am Dach

1 Marius Osswald, Hans-Georg Sigel, Ramazan Balci und Oliver Wannek (von links) erklären, warum die Halle bis auf Weiteres nicht mehr genutzt werden darf. Foto: Ines Rudel

Die in die Jahre gekommene Sporthalle in der Esslinger Innenstadt darf aus Sicherheitsgründen nicht mehr genutzt werden. Ein Rolllager des Sheddachs ist verrutscht. Schulsport und Handballer müssen nun in andere Hallen ausweichen.











Link kopiert

Schon seit Längerem stand im Raum, dass die in die Jahre gekommene Esslinger Schelztorhalle kurzfristig geschlossen werden könnte. Dieser Fall ist jetzt eingetreten. In einer Pressekonferenz am Dienstagnachmittag teilte die Stadtverwaltung mit, dass die Halle mindestens ein halbes Jahr lang nicht mehr nutzbar sein wird. „Wir mussten kurzfristig reagieren, aber wir sind vorbereitet“, sagte Esslingens Baubürgermeister Hans-Georg Sigel. „Schließlich kam das Problem nicht von heute auf morgen.“