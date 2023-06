Motocross in Aichwald Mit Abenteuer, Adrenalin und Action

Der Sound ist unvergleichlich – und die Stimmung ist es auch. Der Geruch von Motoren, Reifen und Nervenkitzel lag am Wochenende in Aichwald in der Luft – beim Internationalen ADAC Motocross. Doch bis der Fahrspaß starten kann, kosten die Vorbereitungen viel Schweiß.