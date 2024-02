Schach in Deizisau: Sitzt sogar der Bundestrainer am Brett?

1 Bundestrainer Jan Gustafsson inmitten seiner Nationalmannschaftskollegen Matthias Blübaum (links) und Dmitrij Kollars, die ebenfalls für Deizisau starten . Foto: /Stefan Spiegel/SC Viernheim

Die Schachfreunde Deizisau sind beim Bundesliga-Doppelspieltag Gastgeber und wollen ihre Siegesserie ausbauen.











Deizisau gegen Bayern München – was im Fußball nahezu undenkbar scheint, ist in der Schach-Bundesliga Realität. Am Samstag kommt es um 14 Uhr in der Mensa der Gemeinschaftsschule in der Bismarckstraße zum Duell zwischen den Schachfreunden Deizisau und den Bayern. Deizisau ist sogar der Favorit, denn aktuell befindet sich die Mannschaft auf Platz zwei der Tabelle. Sechs Siege aus den ersten sechs Partien stehen auf der Habenseite. Gegen die Bayern wollen die Deizisauer die Serie ausbauen. Leicht wird das nicht, denn aufseiten der Münchner spielt unter anderem der zweifache deutsche Meister Niclas Huschenbeth – ein Mann mit internationaler Erfahrung, der während der Corona-Pandemie durch seinen Youtube-Kanal eine Art Promistatus auch außerhalb der Schachszene erlangt hat.