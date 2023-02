10 Schiedsrichter Sascha Stegemann korrigierte am Samstag zwei seiner Entscheidungen – und entschied gegen den VfB Stuttgart. Foto: Baumann/Hansjürgen Britsch

Bruno Labbadia hat sich am Samstag nach dem Spiel des VfB Stuttgart beim SC Freiburg klar gegen den Videobeweis positioniert. Zumindest im aktuellen Fall kann ein Experte die Meinung verstehen.















Als der sichtlich bediente Bruno Labbadia am Samstagabend bei seiner öffentlichen Analyse der Partie des VfB Stuttgart beim SC Freiburg zum Ende kam, schloss er mit den Worten: „Und täglich grüßt das Murmeltier.“ Was bedeuten sollte: Trotz ordentlicher Leistung hatte es auch beim 1:2 im Breisgau keine Punkte gegeben. Am Morgen danach war es Manuel Gräfe, der eine ähnliche Wortwahl benutzte – aber nicht Bezug nahm auf die Leistung der Stuttgarter. Sondern jener seiner ehemaligen Kollegen.