Zwei Feuerwehrleute werden nach einem Brand bei Bonn vermisst. Foto: dpa/Ralf Klodt

Mehr als 200 Einsatzkräfte versuchen, einen Brand in einem Motorradgeschäft zu löschen. Elf Einsatzkräfte ziehen sich Verletzungen zu – zwei Feuerwehrleute werden vermisst.















Nach einem Großeinsatz in einem brennenden Motorradgeschäft in Sankt Augustin bei Bonn werden zwei Feuerwehrleute vermisst. Es handele sich um einen Mann und eine Frau der Freiwilligen Feuerwehr, sagte Bürgermeister Max Leitterstorf am Sonntag vor Journalisten in St. Augustin. „Wir müssen derzeit leider vom Schlimmsten ausgehen“, sagte er.

Elf Einsatzkräfte verletzt

Mehr als 200 Einsatzkräfte versuchten, den Brand in dem Motorradgeschäft mit angrenzender Werkstatt zu löschen. Elf Einsatzkräfte seien verletzt worden, fünf von ihnen seien in Krankenhäuser gebracht worden. Die Löscharbeiten dauerten am Nachmittag noch an. Die Brandursache war zunächst unklar.