Sanierungsstau an Stuttgarter Feuerwachen

1 Die Feuerwache 3 in Bad Cannstatt ist wie alle Wachen der Berufsfeuerwehr marode und muss ersetzt werden. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Die Sanierung der Feuerwachen in Stuttgart stellt eine Herkulesaufgabe dar. Doch sie ist zwingend notwendig – und darf angesichts anderer Großprojekte nicht unter den Tisch fallen.















Stuttgart ist eine reiche Stadt. Da wird viel darüber diskutiert, wie und wo das Geld denn wohl am besten auszugeben sei. Es gibt zig Wünsche und Begehrlichkeiten. Schnell geht es um Milliardensummen für Großprojekte wie die Opernsanierung oder Stuttgart 21. Dabei scheint in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten manches aus dem Blick geraten zu sein, das nicht so spektakulär daherkommt, aber unverzichtbar ist.