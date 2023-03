Vorfahrt in Esslingen genommen Zwei Verletzte nach Unfall in Zell

In der Alleenstraße in Esslingen-Zell kam es am Donnerstagvormittag zu einem Unfall. Offenbar hatte ein 24-Jähriger beim Abbiegen die Vorfahrt einer 64 Jahre alten Frau missachtet. Beide mussten ins Krankenhaus.