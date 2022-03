1 Sinnvoll saniert: Hans Hägele vor einem seiner „Projekte“ in Hohengehren. Foto: Ines Rudel

Hans Hägele aus Hohengehren hat sich der Sanierung alter Gebäude verschrieben. Neben ökonomischen Vorteilen und einer Verbesserung der energetischen Bilanz stellt er dabei nicht zuletzt die Nachhaltigkeit in den Fokus.















Je nachdem, welcher Statistik man Glauben schenkt – und vermutlich auch, was in dieser Berücksichtigung findet –, gehen alljährlich zwischen 25 und 50 Prozent der CO2-Emissionen in Deutschland auf die Baubranche zurück. Doch ganz gleich, welche Quote letztlich zutreffend sein mag, einig ist man sich von der Politik bis zur Industrie, von den Architektenkammern bis zu den Handwerkerschaften, dass es in jedem Fall nachhaltiger ist, bestehende Gebäude zu sanieren als diese abzureißen und neu zu bauen. Ob es ökonomisch sinnvoller ist, steht auf einem anderen Blatt.