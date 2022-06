Arbeitsunfall im Kreis Heilbronn Von eigenem Lastwagen überrollt: Mann schwebt in Lebensgefahr

Ein Mann ist am Freitagabend auf einem Firmengelände in Cleebronn mit Arbeiten beschäftigt, als sich sein Lkw plötzlich in Bewegung setzt. Beim Versuch, in das Führerhaus zu springen, stürzt der Mann unglücklich und wird vom Lastwagen überrollt.