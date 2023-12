Sammler im Kreis Esslingen: Das ganze Jahr weihnachtliche Sammelobjekte

13 Es sind nicht einfach nur Pappteller, die der Sammler Jürgen Pintscher aus Esslingen im Stadtmuseum in Filderstadt zeigt. Es sind Kunstwerke mit Aha-Effekten. Foto: Ines Rudel

Das besondere 24.-Dezember-Gefühl beschränkt sich für Jürgen Pintscher nicht auf einen Tag. In seiner Wohnung in Esslingen erfreut er sich an weihnachtlichen Sammelobjekten, und im Stadtmuseum Filderstadt zeigt er seine Schätze.











Osterhasen, Ostereier und eine Osterhäsin im blauen Kleid mit roten Punkten stehen ganz oben in der Vitrine. Darunter hat Jürgen Pintscher Weihnachtsmänner aufgestellt. Ostern und Weihnachten liegen bei dem 1950 Geborenen ganz nah beinander – und er hat auch kein Problem damit, die Dekorationsartikel das ganze Jahr über in seinem Wohnzimmer in Esslingen-Mettingen stehen zu lassen. Warum auch? „Ich sammle beides – Weihnachtliches und Österliches“, sagt er.