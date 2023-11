Sami Khedira über DFB: Deutsche Nationalmannschaft schon länger keine Weltklasse mehr

1 DAZN-Experte Sami Khedira fällt ein deutliches Urteil über die Fußball-Nationalmannschaft (Archivfoto). Foto: dpa/Tom Weller

Wenige Monate vor der Heim-EM steckt die Fußball-Nationalmannschaft tief in der Krise. Experte Sami Khedira fällt ein deutliches Urteil.











Link kopiert

Nach dem ernüchternden Jahresabschluss der Nationalmannschaft hat Ex-Weltmeister Sami Khedira tiefgreifende Nöte beim DFB konstatiert. „Wir haben wirklich Probleme, was einfach auch die Grundausbildung angeht, was unsere Einstellung zum Spiel angeht. Wir sind keine Weltklasse mehr, wir sind schon länger keine Weltklasse mehr“, sagte Khedira am Freitag beim Streamingdienst DAZN. Es gebe schon seit vielen Jahren offensichtliche Probleme bei der Auswahl des Deutschen Fußball-Bunds, urteilte der 36-Jährige.

Bei den jüngsten Niederlagen gegen die Türkei (2:3) und Österreich (0:2) habe es der Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann an Schärfe, Lust und Leidenschaft gefehlt. Das DFB-Team könne mit seinen Ergebnissen keine Angst mehr verbreiten. „Das ist ein Riesenproblem“, sagte Khedira.

Der Verband müsse in den Monaten vor der Heim-Europameisterschaft im kommenden Jahr wieder an Ruhe und Struktur gewinnen, mahnte der WM-Gewinner von 2014. „Julian Nagelsmann spürt natürlich auch, dass er nicht diese Sicherheit von außen oder auch vom Verband hat und das spiegelt sich auch auf die Mannschaft“, sagte Khedira.