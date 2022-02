1 Der Täter ist immer noch unbekannt. (Symbolbild) Foto: dpa

Am Freitag wurden mehrere Fahrzeuge von einem noch unbekannten Täter zerkratzt. Die Polizei sucht nach Zeugen.















Am Freitag wurden zwischen 13.00 und 14.00 Uhr, in der Böblinger Straße mehrere Autos zerkratzt. Nach Angaben der Polizei beschädigten die noch unbekannten Täter mutwillig die am Straßenrand geparkten Fahrzeuge mit einem spitzen Gegenstand und verursachten so einen von der Polizei bislang auf 15.000 Euro geschätzten Schaden.

Es wurden diverse Kratzer und Beschädigungen an bislang 19 Pkws festgestellt. Das Polizeirevier Filderstadt hat die Ermittlungen übernommen. Hinweise werden unter Telefon 0711/70913 entgegengenommen.